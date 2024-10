“Con grande dispiacere comunico che Monserrato annovera la prima vittima da Corona Virus. Si tratta di un concittadino che risultava nell'elenco dei casi positivi ed era ospedalizzato. Manifesto cordoglio e dispiacere esprimendo le condoglianze alla famiglia del defunto da parte dell'Amministrazione che rappresento e di tutta la comunità monserratina. Informo la cittadinanza che i relativi protocolli sanitari sono stati attivati. Rinnovo la raccomandazione di non abbassare la guardia: rispettiamo il distanziamento sociale per proteggere noi stessi e la nostra comunità”.

Lo scrive sui social il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, chiedendo ai suoi concittadini di non abbassare la guardia e di rispettare con alto senso del dovere le disposizioni del Decreto ministeriale: “Ora più che mai è fondamentale per chiunque”. Secondo gli ultimi aggiornamenti sugli altri pazienti contagiati, due risultano in via di guarigione, gli altri quattro sono sotto stretta osservazione sanitaria.