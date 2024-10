Emma Bistrussu era stata ricoverata per una encefalite all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il suo cuore ha smesso di battere nelle scorse ore e i suoi sogni, di una ragazzina di 13 anni, sono svaniti via. La giovanissima era in coma da otto giorni. La comunità di Monserrato si stringe al dolore lacerante della famiglia. “Oggi è un giorno triste per Monserrato, per i suoi alunni, per i suoi ragazzi per tutti noi della comunità scolastica addolorati e stretti nel ricordo di te, ragazza unica e ora Stella brillante del cielo, ti porteremo sempre con noi, nei nostri cuori – scrive Maria Caterina Argiolas, una delle sue insegnanti -. Un abbraccio fortissimo va alla tua cara famiglia. Non ci sono parole giuste per descrivere la grande perdita e il vuoto che lasci. Ciao piccola Stella”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Tristezza infinita. Vicinanza e sentite condoglianze si genitori e a tutti I suoi cari”, “Sconvolgente, come tutti i bambini che volano via troppo presto lasciando le famiglie nel più profondo sconforto, Vola alto piccola Emma”.

Foto tratta da Facebook