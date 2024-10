Maltrattava i familiari conviventi, in particolare la madre, che è stata vittima soprattutto durante l’ultimo periodo di varie di attività vessatorie da parte del figlio. Come hanno riferito i Carabinieri, i suoi comportamenti, assolutamente non tollerabili, hanno reso necessario mettere il giovane, un 28enne disoccupato e ben noto alle forze dell'ordine, in condizioni di non nuocere.

Per questo ieri, 30 ottobre, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato e contestualmente eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari con apposito provvedimento, nei confronti del 28enne.

Il reato contestato al giovane è quello di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri verificheranno ora il rispetto di quanto disposto dalla magistratura cagliaritana.