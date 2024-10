Incidente mortale, nella tarda mattinata, sulla strada statale 554 "Cagliaritana" in direzione Quartu Sant'Elena, all'altezza di Monserrato. Tre i veicoli coinvolti, uno dei quali è un mezzo pesante. La vittima è Angelo Pinna, 37enne di Orani, rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo della propria auto (una Volkswagen Golf), ma si registrano anche alcuni feriti.

La strada è stata chiusa all'altezza del km 5,750 e il traffico è temporaneamente deviato in prossimità del ponte 'Emanuela Loi'. Sul posto sono presenti il 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas e i carabinieri per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.