In piazza per salvare i ficus. Manifestazione questa mattina all'incrocio tra via Del Redentore e via Giulio Cesare con decine di partecipanti. Una vera e propria festa degli alberi centenari. Obiettivo: salvare le piante.

"Questo evento è stato organizzato - spiegano i promotori dell'iniziativa - per onorare e per dar voce agli altri concittadini, che come noi hanno deciso di non rimanere inermi e far si che, il progetto di restyling promosso venga bloccato".

Il progetto di ristrutturazione della Piazza del Mercato Vecchio- spiegano gli organizzatori "si incentra sulla modifica dell'assetto viario della zona ed in particolare, la modifica degli slarghi del marciapiede e soprattutto, l'eliminazione di sei dei dieci Ficus Retusa esistenti al fine di liberare l'area per la realizzazione di una mini rotonda".

È stata promossa una raccolta di firme per convincere il Comune. "Da 100 anni questi alberi monumentali - si legge in una nota - vivono in questo luogo, testimoni silenziosi della storia della comunità monserratina, che identificano questo spazio, come uno dei punti nevralgici della vita collettiva".