Avevano letto sui giornali che quel 61enne, titolare di uno stimato CAF di Monserrato, era in realtà un impostore che aveva creato una struttura fasulla per farsi pagare dei servizi che non avrebbe mai reso e, come richiesto dai carabinieri, si sono rivolti alla locale Stazione dell’Arma. In quattro hanno denunciato di aver versato complessivamente 7000 mila euro a quel signore per la gestione e l'espletamento delle pratiche telematiche necessarie per ottenere dall'INPS il reddito di cittadinanza, ma quelle pratiche erano inesistenti e non sono mai state trasmesse.

Sono dunque vittima di una truffa e dovranno ricominciare daccapo. Il reddito di cittadinanza lo percepiva invece indebitamente il titolare di quel CAF, che si è dimostrato essere indebito percettore per una cifra pari a quasi 5000 mila euro.

È verosimile, fanno sapere i Carabinieri, che altre persone possano essere truffate. Per questo i militari lanciano un invito a presentarsi in caserma per raccontare la loro negativa esperienza.