Al Teatro di Sant'ambrogio poeti e artisti si sono alternati sul palco del circolo di Sant'ambrogio, 123 anni al servizio della comunità monserratina con eventi e iniziative culturali di grande importanza. L'evento è stato organizzato dal gruppo Chiacchiere in Allegria e la Filodrammatica Ambrosiana nella figura degli organizzatori Nannina Perra, Manlio Capra e Paolo Trudu.

Hanno introdotto la serata il giornalista Paolo Trudu Picciau e Fabrizio Raccis, con una breve intervista sull'ultimo libro di poesie del poeta cagliaritano “Carne di Betzabea” Catartica Edizioni, citando con nostalgia uno dei personaggi più conosciuti nell'ambito della poesia isolana, il poeta Gigi Dessì, scomparso qualche anno fa, che viveva da decenni nella città di Monserrato.

Dopo la breve intervista si sono alternati i poeti Maurizio Iodice, Fabio Pinna, Alessandra Sorcinelli, Anna Chiara Melis, Marilina Montisci, Alessandra Cara, Simone Vanali, Ennio Meloni, anche il poeta Palestinese Mahmoud Suboh che per l'occasione ha letto un testo di Fabrizio Raccis per omaggiare l'autore, in sottofondo la mostra del giovane fotografo ufficiale dei volti noti della Sardegna Andre Darco.

Una serata che ha coinvolto giovani e meno giovani, per un evento ricco di passione letteraria con temi vari e sensibili, si è parlato anche di violenza sulla donna, un tema importante e molto caro alle associazioni organizzatrici che continuano a coinvolgere la comunità di Monserrato con manifestazioni di grande rilevanza.