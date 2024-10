Nella notte, a Monserrato i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 48enne di Selargius, operaio edile con precedenti di polizia. Questi, sottoposto a perquisizione personale e veicolare in via Capo Malfatano, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico con lame lunghe rispettivamente 10 e 8 centimetri, occultati nel portaoggetti. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e assunto in carico, in attesa di essere versato presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

"L'abitudine di portare coltelli a serramanico nell'automobile, utili per qualsiasi esigenza, non è consigliabile dal momento che è assolutamente vietato con sanzioni penali portare con sé oggetti di tal fatta", sottolineano i Carabinieri.