Stamattina a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per rissa aggravata, cinque persone che se le sono date di santa ragione, a mani nude sulla pubblica via. Il tutto è avvenuto in maniera molto plateale, alla vista di tutti e i Carabinieri hanno potuto ricostruire quanto accaduto, sfruttando le immagini dell'ottimo impianto di videosorveglianza pubblica del Comune.

I FATTI - A contendersi la ragione con botte da orbi sono stati alcuni rappresentanti di due famiglie del luogo. A quanto riferiscono i carabinieri, pare che il gruppo ragionasse sul pregresso fidanzamento di due giovani appartenenti ai rispettivi gruppi familiari. Le cose però non sarebbero andate per il verso giusto ed entrambe le parti avrebbero mostrato molto da recriminare. Finito l'amore alcune cose andavano evidentemente chiarite.

LA DINAMICA – Parrebbe che, in un primo momento, la discussione fosse tranquilla e pacata, per sfociare successivamente in un'animata colluttazione, con una rissa e ossa rotte. La vicenda si è conclusa naturalmente al vicino Policlinico Universitario e presso la caserma dei Carabinieri, dove ognuno ha formalizzato la propria denuncia querela nei confronti degli altri e le proprie ragionevoli rimostranze. I carabinieri non sanno chi avesse ragione o torto nel merito sentimentale, ma la rissa è un reato che vale per tutti indipendentemente.