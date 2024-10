Nella giornata di ieri, a seguito di un intervento per una lite in famiglia, i carabinieri della Stazione di Monserrato e della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne di Monserrato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di minacce e maltrattamenti contro familiari.

Allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio, in una casa di via Foscolo a Monserrato, dove hanno soccorso un’anziana madre, vittima di continue minacce e maltrattamenti psicologici da parte del figlio convivente, costantemente ubriaco.

Come spiegato dai Carabinieri, al loro arrivo, l'uomo, che aveva già distrutto qualsiasi oggetto o suppellettile che gli capitasse a tiro, ha cercato di inveire anche contro i militari brandendo un piccone, ma è stato prontamente disarmato e bloccato.

Nel frattempo, l’anziana madre ha denunciato ai carabinieri le ripetute condotte aggressive e continui maltrattamenti posti in essere dal figlio.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto e associato presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta.