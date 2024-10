Aveva indotto una 75enne di Monserrato, vedova e pensionata, a concludere una apparentemente vantaggiosa compravendita di pesce presso l'abitazione della donna dove, con artifici e raggiri, era riuscito a introdursi nella camera da letto e sottrarre, impossessandosene, monili vari in oro.

I fatti risalgono all’8 aprile scorso. Autore del vile gesto un 38enne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ieri a Monserrato, a conclusione di una breve attività di indagine inerente a una denuncia querela per truffa, i carabinieri della locale Stazione lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

All'epoca in cui i fatti si sono compiuti egli era sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Cagliari.