Durante la serata di ieri, 22 febbraio, a Monserrato, a seguito degli accertamenti investigativi, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 31enne di Assemini, disoccupata e già nota per precedenti vicende giudiziarie, per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Grazie anche alle immagini registrate dall'efficace sistema di videosorveglianza comunale, i militari operanti hanno potuto raccogliere inequivocabili indizi di colpevolezza, nei confronti della donna, in quanto utilizzatrice fraudolenta della tessera bancomat di proprietà altrui, rubata il 14 gennaio scorso dall'interno di un’auto parcheggiata a Cagliari in via Paracelso e il cui furto è stato denunciato dal proprietario.

È emerso che la donna ha compiuto tre operazioni, facendo acquisti mediante pagamenti con il POS presso il distributore automatico di sigarette "Tabaccheria di Pisano", di via Redentore, per un importo complessivo di 75 euro.