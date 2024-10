Nella serata di ieri, 21 giugno 2020, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi del NORM di Quartu Sant'Elena, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti cinque persone di età compresa tra i 26 e 46 anni residenti a Monserrato e Selargius (tre dei quali con precedenti di polizia).

Come riferito dagli investigatori, i cinque avevano adibito la casa di uno di loro a serra, ricavando due vani all'interno dei quali sono state trovate 86 piante di cannabis indica. per un peso complessivo pari a 60 kg di stupefacente.

Ingegnoso e complesso il sistema di illuminazione artificiale realizzato con allaccio abusivo alla rete elettrica che, unitamente ad un sistema di ventilazione e ad altro di climatizzazione, consentiva ai due ambienti, il mantenimento delle caratteristiche ideali per la coltivazione.

Al termine delle formalità di rito le cinque persone sono state tradotte presso le rispettive abitazioni in attesa dell'udienza di convalida che si é celebrata presso un locale appositamente individuato in questa Compagnia, al termine della quale, è stata disposta in attesa dell'udienza per i termini a difesa prevista per il giorno