Altro grande successo, ieri sera, al Teatro di Sant'Ambrogio di Monserrato. Paolo Trudu insieme al circolo di Sant'ambrogio e al Gruppo Chiacchere in Allegria di Nannina Perra e Manlio Capra, hanno introdotto “La forza di essere donna” un evento culturale e sociale in vista della giornata contro la violenza sulle donne di oggi 25 Novembre.

Un fiocco di raso bianco grandissimo esposto sul podio da Anna Chiara Melis ha dato il benvenuto a un numeroso pubblico che ha cominciato a prendere posto per una serata piena di ospiti illustri, con musiche, canti, poesia, e riflessioni intense nei confronti della grande piaga del femminicidio che proprio in questo 2019 nel mese di gennaio ha sfiorato la media più alta degli anni precedenti. Sono numeri da capogiro: in Italia nel 2017 le donne vittima di omicidio volontario sono state 123, lo 0,40 su 100.000 donne (dati Istat) mentre in altri paesi europei va anche peggio, perchè ci sono più donne uccise in rapporto alla popolazione.

«Le donne non vanno soltanto difese» hanno dichiarato Silvana Migoni presidente dell'associazione Donne al traguardo e Carmen Allegra assistente sociale, «Ma vanno prima di tutto rispettate. Abbiamo aperto un dibattito per confrontarci con gli uomini ed educare grandi e piccoli verso il rispetto della donna».

Sono intervenute anche la vice presidente Ester Corrias e Tina Argiolas dell'associazione Pauly onlus, che hanno letto un manifesto per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Libere di Essere. Anche Valentina Picciau, medico, ha letto i nomi di tutte le 95 donne uccise quest'anno.

Paolo Trudu ha introdotto la serata con un suo brano inedito sul tema, e ha ricordato che dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge.

Durante la serata hanno letto brevemente alcuni stralci dei loro ultimi libri lo scrittore Fabrizio Raccis che da diversi anni vive a Monserrato, Mahmoud Suboh lo scrittore e medico palestinese, attivista per la conoscenza e la diffusione della cultura palestinese in Italia. Mentre l'attrice Marilina Montisci, ha letto tre brani dal libro di Carlo Contini lo scrittore di Macomer che per motivi personali è potuto intervenire soltanto attraverso un collegamento web dove ha esternato il suo pensiero e la condanna verso la violenza sulle donne. Anche la poetessa Rosa Spiga ha letto delle sue bellissime poesie, mentre le giovanissime promesse della musica Matilde e Miriana Marras hanno cantato in maniera eccellente delle canzoni che hanno riscontrato l'ovazione del grande pubblico.

Alessandra Cara ha improvvisato una performance teatrale, citando le tragiche storie che molte donne vittima dei loro carnefici hanno subito, con una istallazione di scarpe rosse ha messo in risalto il percorso difficile che ogni donna deve affrontare nella propria vita tutti i giorni. In conclusione ha coinvolto il pittore e musicista Mauro Pani che oltre ad aver curato alcuni quadri esposti sul palco ha concluso l'esibizione con la sua chitarra, con il brano di Leonard Cohen Hallelujah.

Protagoniste al femminile anche Milena Petilli figlia d'arte, e Cristiana Sarritzu scrittrice, che hanno letto dei brani intensi citando autrici come Silvia Plath. Ha chiuso la serata Tino Petilli, 80 spettacoli teatrali alle spalle, con 2500 repliche, 10 film, 10 sceneggiati televisivi e 20 commedie radiofoniche, che per 30 anni è stato annunciatore rai. Per l'occasione il maestro Petilli ha voluto omaggiare la “donna sacra” citando dei brani poetici di diversi classici, come quelli di Dante Alighieri dedicando la sua esibizione alla Madonna, “la donna per eccellenza” ha detto, e omaggiando così il parroco di Monserrato Don Marcello Lanero che ha lasciato un pensiero di pace nei primi minuti dell'evento.

Ancora una volta la città di Monserrato ha dimostrato grande sensibilità e impegno verso tematiche importanti come la violenza sulle donne, e la capacità di unire tanti artisti per un evento culturale.