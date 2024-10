Ieri sera, intorno alle 19:00, un incendio è divampato in un vagone ferroviario fermo nella stazione d Monserrato, in via San Gottardo. A dare l’allarme una persona che il fumo uscire dai finestrini della carrozza e ha chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

L’origine del rogo appare dolosa.