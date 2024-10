Capodanno 2024 all’insegna degli anni 90 a Monserrato con “Passione a Novanta”, uno dei format nazionali più prestigiosi dedicato agli anni 90-2000.



Un 31 dicembre a tempo di musica in un vero e proprio ritorno al passato attraverso un immenso show dedicato agli 90/2000. L’attesissimo evento, organizzato dal Comune di Monserrato in collaborazione con gli enti locali e dalla produzione artistiche “Vadilonga”, avrà luogo in via del Redentore presso i giardinetti. La serata sarà illuminata da fuochi d’artificio a basso impatto sonoro.

Il divertimento è assicurato per tutte le fasce d’età, sia per i nostalgici di quel magico periodo che per le nuove generazioni, incuriosite e affascinate dal meraviglioso decennio che ha segnato un’epoca dal punto di vista musicale e per la musica dance in particolare.

Si tratta di uno dei party più importanti anni 90-2000 a livello nazionale, per un tuffo nel passato iniziando il nuovo anno celebrando ciò che è stato e che sarà.