Possibile cambio di colore della Sardegna. Da zona bianca potrebbe passare a zona arancione. Il rischio è concreto.

C’è dunque grande attesa per conoscere il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità arriverà, come ogni venerdì, questo pomeriggio.

La Sardegna non passerà in zona gialla perché, ricordiamo, con l'ultimo decreto Covid è stata sospeso fino al 6 aprile, dopo Pasqua. Un provvedimento preso per contrastare un’impennata dei contagi e frenare la diffusione delle varianti.

Cosa si può fare in zona arancione? Addio al coprifuoco fino alle 23:30, come previsto dal presidente Solinas in zona bianca. Dalle 22 alle 5 non è possibile uscire di casa, salvo che per ragioni di salute, lavoro o necessità.

In zona arancione ci si può spostare dalle 5 alle 22 soltanto nel proprio territorio comunale. E’ consentito sempre per necessità ed è necessario portare con sé l'autocertificazione.

In zona arancione bar e ristoranti aperti solo per asporto o consegna a domicilio. L'asporto dai bar sarà possibile fino alle 18. Vietato consumare nei pressi del locale.

Ecco perchè si rischia il cambio colore