Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta sono le uniche quattro regioni con classificazione complessiva di rischio basso.

L'Isola, che presenta alti indicatori ospedalieri (15% per l'area medica e intensive sopra il limite con il 13,2%), vede invece i nuovi casi Covid segnalati in settimana con trend in discesa (1.483 totali).

I focolai, tuttavia, sono in aumento. Questo il quadro contenuto nella bozza del monitoraggio settimanale all'esame della Cabina di regia, dati al 1 settembre, relativi alla settimana 23-29 agosto.