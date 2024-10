Ha combattuto la malattia per oltre un anno, con la stessa grinta che metteva in campo durante le partite di pallavolo. Ma la sua battaglia è finita oggi, quando il suo cuore ha smesso di battere.

Beatrice Lopez, 15 anni di Quartucciu, giocatrice di pallavolo della Audax, è morta oggi, portata via da un tumore. Circa un anno fa aveva accusato un fortissimo dolore alla caviglia, ma il dolore e il gonfiore era stato ricondotto inizialmente ad una distorsione o un'infiammazione.

Dopo alcuni mesi di visite e analisi, la drammatica scoperta: un tumore alla caviglia. La ragazzina era stata operata e l'intervento sembrava essere andato bene. Purtroppo sei mesi fa, alla visita di controllo si è scoperto che la malattia non si era arrestata.

Nonostante le cure, purtroppo, oggi la giovane atleta è venuta a mancare. Straziati dal dolore i familiari, sconvolte le amiche e le giocatrici dell'Audax che in questo anno hanno sperato e sostenuto la compagna.

"Sono certa che l'Audax in 53 anni non abbia mai vissuto un momento così straziante - scrive sulla sua pagina Facebook, Luisa Serra, dirigente della società sportiva - il nostro valore più alto e importante è quello di impegnarci con tutte le forze per vedere crescere i nostri ragazzi, ma invece è toccato a tutti noi vivere un così terribile momento di separazione".

E la dirigente racconta un episodio legato a Beatrice. "Di tutti questi mesi passati pieni di speranza che si alternavano allo sconforto, mi piace ricordare quell'ultima tua venuta in palestra dopo l'intervento, con il tuo sguardo ironico e pieno di speranza mi hai detto: 'Visto che per un po' di tempo non potrò giocare di nuovo, potresti farmi diventare il dirigente della squadra, così le mie compagne me le faccio filare io', e ci siamo fatte una bella risata". In questi mesi la società e le compagne sono state vicine a Beatrice, seguendola anche su Facebook.

"Oggi il nostro dolore è immenso Bea - scrive ancora Luisa Serra - nessuno riuscirà a colmare la tua mancanza e fra di noi tu ci sarai sempre come atleta e come dirigente delle tue compagne di squadra". La prossima settimana Beatrice avrebbe compiuto 16 anni. Oggi i funerali.