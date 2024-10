“Il mondo… non si è fermato mai un momento…”. Nella giornata di ieri, invece, per Jimmy Fontana, interprete di una bellissima canzone degli anni ’60 con questo titolo, il mondo per si è fermato per sempre. Il cantautore, il suo vero nome era Enrico Sbriccoli, si è spento nella sua casa romana dopo una lunga malattia. Era nato a Camerino il 13 novembre del 1934.

Gli anni ’60 sono ricordati, ma non soltanto dai giovani di allora, come quelli di una lunga stagione canora in cui la prolificità e l’entusiasmo di cantanti, autori e compositori ben si coniugava con il boom economico dell’Italia del dopoguerra. Jimmy Fontana era uno degli artisti in prima fila, con canzoni di grande trasporto che coinvolgevano folle di fans appartenenti anche a generazioni differenti. Fans che oggi, alla notizia della sua morte, proveranno grande emozione e forse verseranno anche qualche lacrima.

Sono tanti i successi che hanno contrassegnato la carriera musicale di Jimmy Fontana. Su tutti ricordiamo Che sarà e Il mondo.