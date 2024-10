Mondo Convenienza prosegue nel suo piano di sviluppo della rete commerciale, investe sulla Sardegna e inaugura a Sassari il primo punto vendita dell’isola.

Il nuovo store è stato inaugurato questa mattina alle 12:00 nell’area commerciale in località Predda Niedda con una superficie di 3 mila metri quadri per offrire ai visitatori un concept architettonico ed espositivo profondamente innovativo che si richiama all’identità del territorio, alla sua cultura millenaria, alle sue bellezze naturali. Si tratta di un investimento importante sul piano finanziario che ha prodotto 140 assunzioni.

L’apertura in Sardegna è un traguardo particolarmente sentito da Mondo Convenienza che intende così dare ai cittadini sardi un segnale di grande entusiasmo e di vicinanza.

In occasione dell’inaugurazione, Mondo Convenienza ha ideato un ricco programma di eventi: presso l’area esterna dello store ci sarà il concerto gratuito dei Tazenda con inizio previsto alle ore 21:00, mentre domani, venerdì 12 maggio, avrà inizio dalle ore 20:00, in Via Predda Niedda Strada 18 la “maratona culinaria” che si concluderà domenica 14 maggio alle ore 14.00 e consistera in un’arrostita che durerà 48 ore no-stop e che potrebbe permettere alla Sardegna di entrare nella storia del libro dei record, un coraggioso e gustoso tentativo di Guinness World Record.

Inoltre, giochi e divertimenti saranno organizzati ai giardini pubblici di Sassari e al Porto Antico di Alghero con gonfiabili e altre opportunità di svago per adulti e bambini. Nelle principali piazze della Sardegna Mondo Convenienza allestirà piccoli ground di calcio per sfide ai rigori, mentre nei centri commerciali saranno organizzate tiri sotto canestro per scoprire e mettere alla prova i talenti del basket. Per far conoscere le novità di Mondo Convenienza, ragazzi e ragazze in divisa saranno infine presenti nei più pittoreschi mercatini rionali dell’isola per incontrare e fare amicizia con i cittadini sardi, facendo omaggio di gadget. Altre iniziative di spettacolo e divertimento saranno organizzate da Mondo Convenienza in Sardegna lungo tutto il corso dell’anno; nel solo 2016 Mondo Convenienza ha organizzato oltre 6 mila eventi in tutta Italia.

Il colosso dell'arredamento è stato fondato negli anni Ottanta su iniziativa di Giovanni Battista Carosi ed è oggi il maggior Gruppo italiano nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d'arredo ad un costo competitivo e accessibile a tutti.

Nella seconda metà dell'anno l'azienda aprirà un punto vendita anche a Cagliari.