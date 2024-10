Stamattina a Monastir, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato un 57enne operaio, residente a Quartu Sant'Elena, di fatto domiciliato a Monastir presso l’abitazione dei genitori, al quale è stata notificata un’ordinanza che dispone una misura cautelare personale a suo carico, emessa nella giornata di ieri dalla Sezione Gip del Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento dispone l’allontanamento immediato dell’uomo dall’abitazione dei genitori e il divieto di avvicinarsi a una distanza inferiore a cinquecento metri. L’uomo in futuro non vi si potrà recare, se non con specifica autorizzazione della magistratura che ha emesso il provvedimento.

E' stato pertanto accompagnato fuori dall'abitazione dei genitori e reso edotto delle prescrizioni impostegli e di quanto potrà essere disposto nei suoi confronti in caso di violazione.

Tale misura arriva a conclusione di quanto formalizzato dai carabinieri di Monastir alla Procura della Repubblica di Cagliari, in ordine ai gravi maltrattamenti che l’uomo sarebbe stato solito perpetrare ai danni dei propri genitori, tanto da rappresentare per loro un costante pericolo.

Eventuali violazioni della misura rappresenterebbero il presupposto per un aggravamento del quadro sanzionatorio nei confronti della persona allontanata, partendo da un divieto di dimora a Monastir sino a misure restrittive più pesanti, come il carcere.