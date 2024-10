Incidente sulla 131 in direzione Sassari, all’altezza di Monastir. Una Golf, che era in fase di sorpasso, è finita contro il guardrail dopo che si è vista tagliare la strada da un autoarticolato, anche questo in procinto di superare un mezzo pesante. Il conducente dell’auto è stato soccorso dai sanitari di un’ambulanza di Emergency Sardegna proveniente da Senorbì. Sul posto anche la Polizia.