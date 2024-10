Ieri sera alle ore 23.10 circa, a Monastir, militari della locale Stazione hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione della normativa per il contenimento della pandemia in corso, un 33enne operaio di San Sperate, coniugato, operaio, incensurato.

Il giovane, come spiegato dai Carabinieri, è stato visto transitare nel centro abitato, alla guida di un autocarro Ford Transit di proprietà della società di San Sperate per cui lavora, senza poter fornire una valida giustificazione. Per questo gli è stata contestata la sanzione pecuniaria da 400 euro, con contestuale segnalazione alla Prefettura di Cagliari, competente a ricevere i pagamenti delle sanzioni in materia di violazioni alle norme AntiCovid e a dirimere eventuali ricorsi e possibili contenziosi.