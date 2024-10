Due cittadini algerini, dei circa centro approdati nell'Isola lo scorso fine settimana, sono risultati positivi al coronavirus.

Sono sbarcati nelle coste del Sud Sardegna in diversi momenti, tra Pula e Teulada. Dopo essere stati prelevati dalle forze dell'ordine sono stati tutti sottoposti ai test anti-Covid. I due positivi si trovano in isolamento nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove soggiornavano già gli altri due connazionali risultati positivi in precedenza.

Alla luce dei fatti, anche il personale della struttura e le forze dell'ordine entrate in contatto coi migranti saranno sottoposti a esami.