Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la SS 131. Un'auto è caduta da un cavalcavia, all'altezza di Monastir, e il conducente, un uomo di circa 50 anni, è rimasto gravemente ferito.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 20,500, quando l'auto stava percorrendo la statale in direzione di Cagliari. Per cause ancora da accertare, il mezzo è andato a schiantarsi contro il guard-rail sradicando la barriera e volando dal cavalcavia in viale Europa, ribaltandosi.

Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e un'ambulanza del 118. Il 50enne, cosciente, è stato liberato e affidato alle cure dei medici che lo hanno trasportato con l'elisoccorso al Brotzu in codice rosso.