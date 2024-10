Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, ma l'ha raggiunta sul posto di lavoro e quando lei è fuggita a bordo dell'auto di un collega, ha speronato la macchina per fermarli, poi li ha minacciati.

È accaduto lungo le strade di Monastir: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di armi, un 41enne già noto alle forze dell'ordine, già allontanato dalla casa di famiglia per maltrattamenti.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Dolianova, intervenuti a Monastir dopo la richiesta di aiuto della vittima: ha visto l'ex marito fuori dal posto di lavoro e per fuggire è salita a bordo dell'auto del collega, ne è scaturito un inseguimento terminato con lo speronamento.

L'aggressione si è fermata proprio con l'arrivo dei militari dell'Arma. A bordo dell'auto e addosso al 41enne i carabinieri hanno trovato una pattadese con la lama di 12 centimetri, un bastone in legno, una mazza da baseball e un piccone. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

Il 41enne sottoposto al test con l'etilometro è risultato avere un tasso di alcol nel sangue pari a 1,54 grammi per litro, circa il triplo del massimo consentito.