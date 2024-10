Manifestazione antimilitarista a Cagliari per dire No alle basi militari nell'isola e alle esercitazioni nei poligoni. Il gruppo di giovani che due giorni fa ha installato un campo a Monte Urpinu, nel pomeriggio si è radunato nella zona di piazza d'Armi per far partire un corteo che si è snodato per le strade cittadine.

Sul posto sono subito arrivati polizia e carabinieri hanno presidiato la zona, anche dall'alto con un elicottero. Una ottantina di manifestanti con striscioni contro la guerra ha iniziato a camminare verso il centro cittadino, percorrendo viale Merello. Il corteo, che ha creato qualche problema alla viabilità, è stato tenuto costantemente sotto controllo dalle forze dell'ordine.

Per far defluire il traffico sul posto hanno operato le pattuglie della Polizia municipale. Durante la manifestazione si sono registrati momenti di tensione. Durante il tragitto qualche manifestante ha imbrattato le pareti delle palazzine con frasi contro la guerra.

Alcuni fumogeni sono stati lanciati contro le forze di polizia che per contenere i manifestanti hanno effettuato anche una carica di alleggerimento. I manifestanti hanno quindi raggiunto piazza del Carmine, zona tenuta sotto controllo da carabinieri e polizia.