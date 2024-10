Momenti di paura si sono vissuti questa sera a Sassari, in Viale Dante, nei pressi dell’Hotel Grazia Deledda.

Un’auto, nel tentativo di proseguire la sua marcia, nonostante la carreggiata fosse ridotta per la presenza di una Lancia Y in doppia fila, ha prima urtato il mezzo parcheggiato per poi ribaltarsi.

Secondo i primi accertamenti è emerso che la Lancia, spinta dalla Ford Fiesta ha urtato un altro mezzo parcheggiato e bloccandosi all’improvviso ha creato il ribaltamento dell'auto che sopraggiungeva.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e il personale sanitario del 118.

Per fortuna il conducente della Ford Fiesta non ha riportato nessuna ferita, è uscito dal mezzo subito dopo l’incidente. Infatti, ha abbandonato l’auto dal bagagliaio, grazie anche all’aiuto prestato da alcuni soccorritori che hanno abbassato i sedili posteriori per aiutarlo.

Da segnalare che la circolazione del traffico ha subito un rallentamento.

La Polizia ha avviato i rilievi di legge.