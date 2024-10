Un'auto con a bordo dei malviventi ha speronato una volante della Polizia, in via Is Mirrionis, a Cagliari durante un inseguimento.

La vettura, una Smart, si è poi ribaltata non prima di aver urtato un altro veicolo. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata.

Via Is Mirrionis, da via Cadello a piazza d'Armi, è stata chiusa al traffico. Una persona, a bordo dell'auto che si è ribaltata, sarebbe ferita gravemente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, protagonisti anche dell'inseguimento, la polizia municipale e le ambulanze del 118.