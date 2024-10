Questa mattina nell'area industriale di Ottana si sono registrati momenti di tensione tra i lavoratori della Polimeri e l'imprenditore bresciano Paolo Clivati, proprietario insieme alla multinazionale Indorama della fabbrica che produce bottiglie di plastica.

I dipendenti, in cassa integrazione straordinaria e in presidio da oltre un mese nel piazzale della fabbrica, hanno bloccato all'ingresso l'imprenditore, che si è scagliato contro i lavoratori: "Mi state impedendo di entrare a casa mia dove io posso fare quello che mi pare".

"Tu sei ospite nostro - gli hanno risposto gli operai -, non puoi portare via gli impianti per lucrare sulla vendita dopo che li hai comprati con i soldi pubblici e dopo che su altri tavoli stai promettendo il riavvio dell'impresa".