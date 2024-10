Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha richiesto al Prefetto Gianfranco Tomao la convocazione, per i primi giorni della prossima settimana, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, a seguito dei gravi episodi di violenza ai danni di alcune giovani donne avvenuti in centro città.

L'ultimo nella tarda serata di ieri, quando una ragazzina di 16 anni è stata avvicinata da un malintenzionato che con la scusa di chiederle una sigaretta l'avrebbe abbracciata e palpeggiata, con la giovane che, riuscita a divincolarsi, ha chiesto aiuto. I carabinieri giunti in soccorso hanno arrestato l'individuo in flagranza per violenza sessuale.

In accordo con il Corpo di Polizia Locale è stato disposto il potenziamento della sorveglianza nelle zone più a rischio, disponendo un controllo mobile da parte di pattuglie, in orari notturni e in modo particolare nel corso dei fine settimana. Sarà potenziata la vigilanza nella piazza del Carmine.

Recentemente sono state intensificate le iniziative di controllo su strade e piazze cittadine, operate dalla polizia municipale in stretto contatto con le forze dell’ordine.