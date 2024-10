Nella notte fra sabato e domenica una ragazza di 27 anni è stata molestata a Cagliari. La giovane, originaria di Settimo San Pietro, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Sinnai dopo l'episodio avvenuto in via Newton.

Ad avviare le indagini, però, sono stati i militari di Sinnai e della Compagnia di Cagliari. Stando alla ricostruzione, appena uscita dalla discoteca insieme ad alcune amiche le vittima sarebbe stata afferrata alle spalle e molestata da un uomo incappucciato.

Le urla della giovane avrebbero messo in fuga l'aggressore.

Gli uomini dell'Arma sono adesso a lavoro per recuperare eventuali immagini delle telecamere della zona. Il sospetto è che non si tratti di un caso isolato, infatti la corporatura descritta e i modi in cui ha agito il molestatore ricordano quelli del maniaco che quest'estate aveva aggredito alcune studentesse universitarie durante la manifestazione Ateneika e dopo una festa al parco di San Michele.

Recentemente ci sarebbero stati anche altri episodi su cui le forze dell'ordine stanno indagando per capire se l'identikit dell'aggressore sia quello di un maniaco seriale.