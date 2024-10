Prima ha pedinato e spaventato due ragazze, poi non ha esitato a picchiare un agente della Polizia Municipale che assieme al collega lo aveva fermato. Un giovane 25enne, con problemi psichiatrici, è in stato di arresto con le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e il magistrato di turno ha disposto anche un tso, (trattamento sanitario obbligatorio), presso le cliniche sanitarie di Sassari.

L’episodio ha avuto inizio in un bar di viale Ardua, dove il ragazzo ha incrociato le due giovani e da li ha iniziato a seguirle fino alla facoltà universitaria di Lettere di via Roma. Preoccupate le ragazze hanno chiesto aiuto: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno raggiunto il 25enne per chiedere spiegazioni su quanto stava accadendo. Il giovane, per tutta risposta, ha cercato di allontanarsi e poi ha colpito sul volto uno dei poliziotti.

Fortunatamente in aiuto ai due vigili sono arrivati altri colleghi che hanno immobilizzato l’aggressore, accompagnandolo al Comando di via Carlo Felice. Da lì è scattato l’arresto, con il pm che ha disposto per l’appunto le cure presso le strutture sanitarie competenti.

(immagine tratta da Google Maps)