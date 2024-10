E' stato stroncato da un infarto sul posto di lavoro, dove era giunto stamattina, come tutti i giorni. Dino Muru, 46 anni, è morto nel suo panificio di via Gramsci, a Mogoro.

Inutile l'intervento degli uomini del 118, prontamente allertati dai colleghi del 46enne. I tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione.

Per anni l'uomo aveva lavorato all'estero, ed era da poco rientrato in Sardegna dove aveva deciso di aprire l'attività. Una fatalità che lo ha portato via anzitempo ai suoi cari.