Si aggrava la posizione di Antonio Demelas, il 71enne di Mogorella, nell'Oristanese, attualmente in carcere per abusi sessuali su una minorenne e indagato per la scomparsa e l'omicidio della ex compagna Marina Castangia, la parrucchiera 60enne originaria di Cabras ma residente a Mogorella, sparita nel nulla i primi giorni di maggio del 2021 e di cui ancora non si hanno notizie.

I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria hanno notificato al 71enne una nuova ordinanza di custodia cautelare per "corruzione di minore". Le indagini sono direttamente collegate alla violenza sessuale sulla bambina che ha portato a marzo dello scorso anno all'arresto di Demelas, attualmente in carcere a Uta (Cagliari).

I militari del Nucleo Investigativo di Oristano, in collaborazione con le Compagnie di Mogoro e Ghilarza, hanno continuato a indagare sulla violenza sessuale e sono emersi altri elementi. "I nuovi fatti emersi dalle indagini della Sezione di pg - spiegano i carabinieri - a seguito di approfondimenti investigativi delegati dalla Procura di Oristano, hanno consentito di svelare ulteriori abusi commessi dal Demelas sulla minorenne, sui fatti riguardanti la violenza sessuale".

La vittima sarebbe la stessa ragazzina e, da quanto apprende l'ANSA, ci sarebbero altri abusi sessuali commessi del 71enne. L'avvocato Mario Gusi che rappresenta Demelas, contattato dall'ANSA, non ha voluto dichiarare nulla sulla nuova ordinanza.