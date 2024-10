Per l'esecuzione di lavori per il miglioramento della viabilità, dall'1 agosto al 30 settembre 2016 la fascia viaria lungo l'asse Sant'Avendrace - via Is Mirrionis sarà interessata da modifiche alla circolazione veicolare.

In particolare, nella piazza Sant'Avendrace e nelle strade confluenti (o di uscita) per un tratto di 150 metri, nella via Po (fronte parcheggi ex mattatoio comunale), nella via San Michele e nella via Is Mirrionis (tra le vie San Michele e Cadello), sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati: validità 0 – 24.

Inoltre, secondo quanto prescritto dall'ordinanza 1194/Viab, nel tratto interessato dai lavori potrà esserci una riduzione della carreggiata e il limite di velocità di 30 km/h.

Le misure si rendono necessarie per preservare la sicurezza di tutti i cittadini, dei visitatori e dei lavoratori impegnati nel cantiere stradale fino alla fine del mese di settembre.