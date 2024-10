Una modella di 26 anni è ricoverata nell'ospedale Brotzu di Cagliari dopo aver tentato il suicidio ieri sera lanciandosi dalla finestra al quarto piano della sua abitazione. La giovane, che su Facebook aveva pubblicato un messaggio salutando amici e parenti, è ricoverata nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni sono gravi, i medici mantengono riservata la prognosi. Oggi sarà sottoposta a nuovi accertamenti per verificare le lesioni riportate.

Ieri sera, alle 19, aveva pubblicato sul suo profilo del social network un lungo post. "Di chi è la colpa? Di nessuno, è solo un gesto di salvezza e di rinascita pensato ormai da troppo tempo. Quest'ultimo anno per me è stato pieno di cambiamenti, sfide, delusioni e dolori, dolori troppo forti. Dolori irrisolvibili. Sono cambiata troppo e ora non mi riconosco più. Ricordatemi con il sorriso", ha scritto la ragazza.