La maison Dolce & Gabbana ha scelto il sud Sardegna come location per gli annuali eventi di presentazione dell'alta moda.

Dal 30 giugno al 4 luglio, il Cagliaritano farà da cornice alle passerelle di alta moda, alta sartoria e alta gioielleria in occasione delle quali verranno presentate le nuove creazioni del marchio milanese con un'ode al "fatto a mano", alla cultura e al folclore di questa terra affascinante, che si materializzerà in abiti e gioielli unici attraverso la creatività e la visione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Per l'occasione, sarà inaugurato uno speciale pop up store stagionale del marchio nel Forte Village Resort. Gli eventi rappresenteranno la nuova tappa dell'ideale Grand Tour d'Italia che dal 2012 ha toccato alcune delle località più rappresentative della penisola, in un appassionante viaggio alla scoperta della bellezza italiana.