Collegamenti diurni e più veloci da Livorno e Civitavecchia per Olbia. Moby comincia dalle feste di Pasqua e andrà avanti anche nei ponti di fine mese. Le corse diurne permettono di raggiungere velocemente la destinazione in circa 6 ore e mezzo da Livorno e in 5 da Civitavecchia.

Per il periodo primaverile Moby offre tariffe speciali, a partire da 33.05 euro a persona per la tratta Livorno-Olbia e da 34.63 euro per Civitavecchia-Olbia.

E dalla fine di maggio, sulla linea Livorno-Olbia, alle normali partenze in notturna, si affiancheranno i collegamenti quotidiani in diurna, con partenza alla mattina e ritorno al pomeriggio, effettuati dalle navi Moby Aki e Moby Wonder.

Le tariffe su questa tratta per persona partono da 33.05 euro. Per chi invece vuole raggiungere Olbia da Civitavecchia, le navi Moby Aki e Moby Wonder continueranno a effettuare collegamenti veloci in diurna fino al 4 maggio.

Successivamente, a partire dal 29 maggio, le corse avranno frequenza giornaliera. Il collegamento prevede una partenza pomeridiana verso l'isola e una mattutina di ritorno, sempre della durata di 5 ore. E' possibile prenotare e approfittare delle tariffe, a partire da 42.63 euro a persona.

La compagnia garantisce servizi e comfort a disposizione dei passeggeri sulle navi: piscina con solarium e bar, show lounge, boutique e ristoranti e servizi di ristorazione. A bordo anche aree attrezzate per i più piccoli.