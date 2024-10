"L'istituzione di una seconda Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità del disastro della nave ‘Moby Prince’ è un impegno fondamentale per fare piena luce sulla vicenda". Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia.

"La Commissione - afferma - avrà gli stessi poteri di indagine e di esame della magistratura e avrà il compito di tentare di chiarire i punti oscuri che permangono sulla collisione fra la petroliera Agip Abruzzo e il traghetto Moby Prince in cui persero la vita centoquaranta persone".

"Dopo 30 anni - sostiene Pittalis -, i familiari hanno il diritto di conoscere la verità sui reali motivi per cui moltissime persone hanno perso la vita. Ci sono aspetti rimasti ancora oscuri per giungere a una ricostruzione dei fatti".

"Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari che non si sono mai arresi. È stato il disastro più grave nella storia della nostra navigazione civile. Il popolo italiano non può dimenticare. Conoscere la verità - conclude - è un dovere e una questione di giustizia".