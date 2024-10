Nuove promozioni per viaggiare con la compagnia Moby: chi acquista un biglietto per qualsiasi destinazione, entro il 30 aprile, riceverà un buono sconto in euro pari al 25% dell'importo pagato.

La riduzione può essere utilizzata su tutti i collegamenti, in qualsiasi periodo e valido anche in altissima stagione, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa. Una formula già sperimentata in passato.

Ma con una differenza: lo sconto nel 2016 aumenta del 5 per cento. Il buono, che ha validità a partire dal terzo giorno successivo alla data di prenotazione, è cumulabile con tutte le offerte speciali Moby, ma non con altri biglietti, buoni o voucher emessi per altre iniziative o con offerte proposte da altri operatori.