Riparte l'iniziativa di Moby "Buono Viaggio". Per ogni biglietto Moby acquistato fino al 31 maggio, per raggiungere Sardegna, Corsica o Elba in qualsiasi periodo, si riceverà un buono sconto in euro pari al 20% dell'importo pagato.

I clienti potranno beneficiarne acquistando un nuovo biglietto Moby per qualsiasi destinazione, anche in altissima stagione, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa. Se l'acquisto del successivo biglietto verrà effettuato anch'esso entro il 31 maggio darà a sua volta diritto ad un ulteriore buono sconto sull'acquisto di un successivo biglietto e così via.

E' possibile cumulare lo sconto ottenuto con tutte le offerte speciali già proposte da Moby e applicarlo a tutti i biglietti che si acquisteranno sia tramite il sito Internet della Compagnia, che attraverso le agenzie di viaggio o le biglietterie portuali. Tutti i buoni sconto ricevuti potranno essere utilizzati fino alla fine dell'anno per continuare a viaggiare a prezzi scontati. Moby effettua varie partenze ogni giorno, sia diurne che notturne, per raggiungere la Sardegna, collegando Livorno, Piombino, Genova e Civitavecchia a Olbia.

Le offerte per 1 adulto + 1 auto, anche fuoristrada (tutto incluso) partono da 69.95 euro. Il regolamento completo e i dettagli dell'iniziativa "Buono Viaggio" sono disponibili sul sito Internet della Compagnia www.moby.it.