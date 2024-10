Moby presenta nuove rotte da e per la Corsica. La prima è la Genova-Ajaccio-Porto Torres, una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e dal resto del Nord Europa.

Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà di incrementare ulteriormente i flussi turistici e commerciali tra le due isole, già assicurati tutto l'anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura.

La seconda nuova linea veloce è la Piombino-Bastia. In più le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.

La presentazione di queste novità nei collegamenti fra Italia e Corsica è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta Moby che operava con le crociere sul Mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo.

"A completare questo legame fra l'Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l'isola, con la testa del moro simbolo dell'isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi, regine del mare - fa sapere la compagnia di navigazione - A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni".

Infine i due traghetti - Wonder e Aki - che operavano da Olbia sono state spostate da Olbia a Porto Torres per la tratta su Genova e si è in attesa dell'arrivo dalla Cina la nuova ammiraglia Legacy, gemella della Fantasy già operativa sullo scalo gallurese nella linea da e per Livorno.