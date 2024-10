Moby apre le prenotazioni per la stagione 2018 da e per la Sardegna e conferma la grande varietà di collegamenti offerti grazie a corse disponibili da Livorno, Genova e Piombino, con il rafforzamento delle tratte nel periodo estivo come in quello pasquale.

La Livorno-Olbia (prezzi per 1 passeggero a partire da 36,58 euro), operativa tutto

l’anno e tutti i giorni con corse notturne, per le vacanze di Pasqua e nei ponti di

primavera, vedrà un incremento dei collegamenti grazie a corse diurne (andata

mattutina e ritorno pomeridiana). Dal 31 maggio le traversate di giorno diverranno

quotidiane, come le notturne.

Confermato anche per il 2018 il collegamento Genova-Olbia, linea che sarà operativa dal 15 maggio al 29 ottobre, con un incremento delle corse previsto nei fine settimana di alta stagione grazie a partenze mattutine. Prezzi a partire da 43,72 euro per 1 passeggero.

Inoltre, dal 31 maggio e fino al 16 settembre, sarà come sempre operativa anche la tratta Piombino-Olbia (andata pomeridiana e ritorno mattutino), a conferma della vasta scelta di partenze messa a disposizione dalla Compagnia per raggiungere la Sardegna. Le tariffe partono da 36,03 euro per passeggero.

A garantire i collegamenti saranno quattro splendide navi della flotta: Moby Aki,

Moby Wonder, Moby Drea e Moby Otta, rese inconfondibili dai personaggi dei

Looney Tunes disegnati sulle loro fiancate, in grado di unire un’eccellente capacità di trasporto di passeggeri e veicoli a servizi di altissimo livello.