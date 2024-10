Moby ha aperto le prenotazioni 2017 per la Sardegna: i collegamenti saranno assicurati grazie alle linee Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Genova-Olbia.

La tratta dal principale porto toscano a quello gallurese, operativa tutto l'anno, offre corse notturne tutti i giorni, affiancate da traversate in diurna in corrispondenza dei periodi di maggiore richiesta, come le festività Pasquali, i ponti primaverili, e dal 25 maggio al 24 settembre (andata Livorno-Olbia la mattina, ritorno Olbia-Livorno il pomeriggio).

Le navi utilizzate per questa tratta saranno la Moby Aki e la Moby Wonder. Prezzi per un adulto a partire da 41 euro tutto incluso. Per quanto riguarda la linea che collega la Sardegna con la Liguria, Moby sarà operativa, con collegamenti quotidiani, a partire dal 25 maggio sino al 30 ottobre grazie a corse notturne. Nei week end e nelle settimane di alta stagione verranno inserite anche corse diurne (partenza ore 9).

Le navi operative per questa linea saranno la Moby Drea e la Moby Otta. Prezzi per un adulto a partire da 43 euro tutto incluso.

Confermata anche la tratta Piombino-Olbia. Grazie alle navi Moby Aki e Moby Wonder, la Compagnia garantirà i collegamenti giornalieri in diurna da e per l'Isola dal 1 giugno al 17 settembre. Prezzi per un adulto a partire da 40 euro tutto incluso.