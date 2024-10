Anche il Comune di Sennori ha aderito alla rete ecosostenibile promossa dall’azienda sarda Eco@Esco grazie all’installazione, in via Brigata Sassari, proprio davanti all’ingresso del Municipio, una colonnina di ricarica da 22 kW, per tutti i tipi veicoli elettrici (monopattini, biciclette, motocicli, auto).

La stazione di ricarica è accessibile a tutti gli utenti e può essere visualizzata attraverso la piattaforma web denominata One Word by ecoesco. “Abbiamo scelto di installare la colonnina di ricarica elettrica al centro di Sennori perché in questo modo, durante la sosta necessaria per la ricarica del veicolo, dai 20 ai 40 minuti, i turisti possono visitare le adiacenti domus de janas e fare una passeggiata nel centro storico per conoscere le bellezze del paese e le attività produttive che vi operano”, ha dichiarato l’assessore Giovannino Mannu.

Gli interessati che intendono usufruirne devono richiedere la tessera al proprio gestore di fornitura di energia elettrica, e il consumo registrato a ogni ricarica sarà loro addebitato direttamente sulla bolletta della loro utenza.