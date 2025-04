“Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio” è l’obiettivo del Programma Regionale FESR 2021–2027. La Giunta, su proposta dell’assessore Antonio Piu, ha approvato la programmazione delle risorse: 12.091.429 euro per tre interventi in altrettanti comuni.

“L’approvazione di questa delibera – spiega Piu – va nella direzione del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti”, puntando su piste ciclabili e connessioni tra reti urbane e regionali. A Cagliari è prevista la “connessione ciclopedonale tra i quartieri di Monte Mixi e La Palma e con l’itinerario ciclabile lungo il canale Terramaini”, con uno scavalco sull’Asse mediano che unirà il parco di Molentargius, il Poetto e Monte Urpinu (4.141.429 euro). A Olbia si completa la rete ciclabile con due itinerari: “collegamento via Escrivà” e “Completamento del tratto del centro urbano – teatro Michelucci”, migliorando l’accesso al porto e all’aeroporto (3.750.000 euro). A Sassari, infine, sarà realizzata la “riammagliatura degli itinerari ciclabili esistenti di collegamento tra il centro urbano e i quartieri periferici” (4.200.000 euro).

“Intendiamo realizzare un sistema di mobilità più efficiente, equo, accessibile e sostenibile – conclude Piu – anche attraverso la Rete Ciclabile Regionale”.