Quando iniziamo ad allenarci per diventare più forti, sviluppare più massa muscolare o dimagrire, eseguiamo esercizi che coinvolgono le articolazioni di tutto il nostro corpo.

Più siamo capaci di muoverci, più i nostri gesti risultano efficienti, le nostre performance superiori e così anche i nostri risultati.

Restando nel contesto dell’allenamento, la mobilità articolare è quella capacità che permette alle nostre articolazioni di eseguire movimenti di ampiezza sufficiente a eseguire correttamente gli esercizi.

Avere una mobilità articolare insufficiente abbassa la performance e aumenta il rischio di infortunio in allenamento.

Ad esempio, se vogliamo eseguire un esercizio che prevede una spinta delle braccia sopra la testa, ad esempio un lento avanti con i manubri o un v push up a corpo libero, non avere una sufficiente mobilità di spalla in questo movimento, potrebbe portare a creare forzature sulla spalla, aumentando il rischio di infortunio su questa articolazione.

Inoltre in movimenti come il lento avanti con i manubri o la military press con il bilanciere, il corpo potrebbe compensare iperestendendo la schiena per cercare di completare il movimento, andando a creare stress eccessivi anche sulla colonna.

Per questo è importante valutare la mobilità articolare prima di approcciare determinati esercizi in allenamento.

Questa capacità potrà essere valutata sia attraverso test specifici, sia attraverso l’osservazione dell’esecuzione degli esercizi in allenamento.

Valutare la mobilità permetterà di selezionare gli esercizi più adeguati per il programma dell’allenamento, adattandoli alle capacità del soggetto dove necessario, per garantire un allenamento sicuro ed efficace.

Inoltre nel mentre sarà possibile lavorare attraverso esercizi specifici per migliorare la mobilità articolare dove necessario.

Il soggetto con una mobilità articolare adeguata al suo allenamento sarà in grado di allenarsi in maniera efficace e sicura, con la possibilità di allenarsi in maniera continuativa nel tempo senza incorrere in inutili infortuni o fastidi che potrebbero pregiudicare i risultati desiderati.

Consiglio sempre di affidarsi a un professionista che sarà in grado di valutare la mobilità articolare del soggetto che si vuole allenare attraverso test specifici, o direttamente attraverso l’osservazione dell’esecuzione degli esercizi, per garantire un allenamento efficace e sicuro.