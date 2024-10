La Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata di soccorso intorno alla mezzanotte di ieri per l'incendio che stava distruggendo un capannone adibito alla vendita di mobili in località Predda Niedda.

Sul posto sono intervenute due squadre operative di pronto intervento oltre a mezzi e uomini per il rifornimento di aria e acqua.

Le fiamme hanno completamente avvolto tutto l'edificio, ma l'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso che non ci fossero conseguenze ulteriori. Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR per la valutazione dei prodotti della combustione e la decontaminazione del personale. Sul posto presenti anche le altre forze dell'ordine. Gli interventi di bonifica sono ancora in corso.